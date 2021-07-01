L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

Un numéro un peu particulier que cette Lettre d’Amazonie, puisqu’elle comporte uniquement la suite et la fin de mon voyage dans le sud du diocèse.

Elle vous emmène par des paysages souvent contrastés, à la rencontre de villes bien structurées, de communautés plus accueillantes les unes que les autres, dynamiques, joyeuses, vibrantes de foi et d’espérance.

Elle se veut le témoignage d’un diocèse en mouvement, porté pendant quatorze ans par un évêque infatigable, ­accompagné de prêtres généreux, à l’écoute d’un peuple tellement courageux et aimant.

Consultez la Lettre d’Amazonie