L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

Voilà, précédant notre assemblée générale, la traditionnelle revue d’automne.

Vous pourrez y lire comme à l’accoutumée les témoignages et récits de ces pèlerins d’espérance, prêtres, religieuses, laïcs, qui cheminent, malgré toutes les difficultés, à la rencontre des plus démunis, dans l’humilité, la joie, l’écoute.

Vous y retrouverez comme toujours des extraits de vos messages reçus, il faut bien le dire, avec beaucoup d’émotion et de gratitude, et qui sont pour nous un grand encouragement. Merci !

Ils sont un maillon de cette chaîne de « solidarité missionnaire » dont parle le père Gustavo.

Avec un souffle nouveau, bonne rentrée à tous, et bon courage !

