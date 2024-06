L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

Voici pour cette revue d’été, une floraison de témoignages, chacun avec son parfum propre, sa couleur inédite. Ils nous conduisent vers des horizons « de Paix, de Fraternité, de Solidarité » (pape François le jour de la Pentecôte).

Dom Benedito par la voix de la CNBB, Augusto, Helen, Gilles et tous les autres par un témoignage de vie, Lucile, Pauline et René par le récit de leurs découvertes, tous y ont contribué.

Bonne lecture, et passez un bel été.

Consultez la Lettre d’Amazonie