L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

Nous voilà au terme de cet été, avec l’avant-dernière revue de l’année.

Vous y lirez le travail de fourmi accompli par Lola à la pastorale des indiens, conjointement avec la consule de Bolivie, et celui de Cyntia et Vera au Cimi.

Avec les sœurs Maria José et Fernanda vous voyagerez sur le fleuve jusqu’à Surpresa et visiterez avec elles les communautés indigènes de Sagarana.

Et puis, vous pourrez revivre le parcours de dom Benedito, évêque depuis 10 ans au diocèse, dans son engagement au sein de l’Église brésilienne, attentif à servir son peuple, soucieux de le faire grandir avec respect et amour.

N° 240, 4e trimestre 2022