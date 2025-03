L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

La voilà, la revue de printemps :

– fleurie de joie, celles des enfants et de l’équipe du Despertar ;

– fleurie du désir de faire face aux difficultés toujours présentes ;

– fleurie d’émotions, celles des moments vécus lors de mon séjour au diocèse.

Et si cette Lettre s’attarde sur le décès du père Claudinei, le témoignage du père Gustavo et le message de dom Benedito nous rappellent que la vie est là, l’Espérance est là.

Alors, laissons-nous porter vers le Renouveau, dans la lumière de la Résurrection.

Bonne lecture.

.

