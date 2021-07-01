L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

À travers les tempêtes, les inondations, la situation politique, la Lettre d’Amazonie 254 a tracé son chemin pour vous offrir ce premier numéro de l’année. Un numéro consacré en grande partie à dom ­Benedito avec quelques pages permettant de le situer dans son nouveau diocèse et retraçant l’accueil qui lui a été réservé.

Elles seront suivies par le témoignage de ses dernières ­semaines dans le diocèse de Guajará-­Mirim­ qu’il allait quitter, un hommage en quelque sorte.

Un reportage vous donnera ensuite l’occasion de découvrir un aspect du sud du diocèse dont nous avons peu l’occasion de parler avec, en premier lieu, la BR 364, seule route permettant d’y accéder.

Pour terminer, quelques petites nouvelles accompagnées du courrier des lecteurs où vous êtes si présents.

En grande communion dans notre montée vers Pâques.

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