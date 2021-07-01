L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

À l’heure où la revue s’achève, nous apprenons la nomination de dom Benedito pour Campo Maior dans le diocèse de Piaui, région du Nordest du Brésil. Il y sera intronisé le 19 janvier 2026.

Si cette nouvelle nous réjouit pour lui qui se rapproche de sa région d’origine, elle nous attriste aussi puisqu’il ne pourra plus être proche de nous, comme il l’aura été pendant 14 ans. Cette revue lui est dédiée.

Avec vous, nous lui souhaitons Force et Joie. Que l’Enfant Dieu, en ce Noël proche, nous donne à tous de continuer à cheminer dans l’espérance.

