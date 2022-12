Élections présidentielles du 30 octobre au Brésil

La (trop) courte victoire de Luiz Inacio Lula (50,9 %) du PT (Parti des Travailleurs) expose le pays à de multiples défis.

Si le bilan de Jaïr Bolsonaro est qualifié de catastrophique par beaucoup, tant sur le plan écologique, qu’économique ou sanitaire dans la gestion calamiteuse de la Covid 19, ses partisans ne sont pas prêts à reconnaître sa défaite. En fait, la situation reste confuse 5 jours après le résultat, des blocages routiers sont organisés dans ce sens afin de remettre l’ex-président en place par la force. Si le président Bolsonaro a reconnu sa défaite et demandé une levée des barrages, il encourage des manifestations pacifiques.

Le futur président Lula, qui avait déjà été en poste en 2003 et en 2010 devra faire face :

– à son histoire personnelle, puisqu’il a été emprisonné pour corruption ;

– à une pauvreté qui s’est étendue, accentuée par une situation économique qui reste difficile sur le plan intérieur, même si elle s’est améliorée avec des échanges extérieurs bénéficiaires depuis 2021 et mieux encore en 2022. Si le chômage commence tout juste à baisser, la dévaluation à 2 chiffres a engendré un appauvrissement des plus faibles ;

– à un pays profondément divisé entre le parti de l’extrême droite du président sortant, soutenu par les évangélistes, majoritaire à l’assemblée comme dans la rue et le parti de gauche du nouveau président ;

– à la déforestation massive comme au mépris des peuples autochtones et à leurs droits.

L’incertitude demeure aujourd’hui sur la reconnaissance de ces élections démocratiques et les institutions du plus grand pays d’Amérique Latine. Lula ne prendra ses fonctions de président que le 1er janvier, d’ici là le parti conservateur fera tout, y compris en utilisant les moyens étatiques comme la police ou l’armée, pour retarder ou entraver ce calendrier.