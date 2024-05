La 61e assemblée des évêques

Elle s’est tenue en avril dernier dans le sanctuaire Nossa Senhora de Aparecida (état de São Paulo), le plus grand sanctuaire du Brésil s’étendant sur 143 000 km2 avec une capacité d’accueil de 45 000 personnes à l’intérieur et jusqu’à 2 000 autobus, 3 000 voitures à l’extérieur.

Ils ont été 480 à réfléchir sur la manière d’évangéliser, dans un Brésil de plus en plus urbain, à travers l’annonce de la Parole de Dieu, en formant des disciples de Jésus-Christ, dans les communautés ecclésiales missionnaires, à la lumière de l’option évangélique préférentielle pour les pauvres, en prenant soin de la Maison commune et en témoignant du Royaume de Dieu vers la plénitude.