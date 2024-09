La situation est devenue dramatique au Rondônia où les feux ne sont toujours pas éteints et, où un épais nuage toxique de fumée s’est abattu sur la région. L’air est devenu irrespirable. Le gouverneur encourage l’usage de masques et recommande de rester confiné le plus possible. Certaines écoles sont fermées comme au temps du Covid, les évènements publics, dont la fête nationale du 7 septembre, sont annulés. Les zones de forêts brûlées sont irrécupérables sauf pour le pâturage et ensuite le soja.

Les invasions de réserves forestières, terres indiennes et de propriétés rurales, même celles de petits agriculteurs, n’ont jamais été aussi nombreuses.

Le fleuve Madeira a atteint le niveau le plus bas depuis au moins 65 ans quand on a commencé à le mesurer. Des villages entiers de riverains dont le seul accès à la ville est le fleuve, sont isolés et privés d’eau.

Sur les 50 turbines de la centrale hydroélectrique de Santo Antônio proche de Porto Velho, à peine sept d’entre elles peuvent fonctionner. Et si le niveau baisse encore la centrale sera à l’arrêt.

Depuis que l’air est devenu irrespirable, soit trois semaines, le gouvernement, avec force communications, lutte « contre la sécheresse et contre les feux de forêt », mais sans jamais évoquer les causes principales de ce mal profond qu’est la dégradation de la forêt primaire attaquée de toutes parts. La politique de l’agro business, priorité du Rondônia, de l’Acre et du Mato Grosso continuera à faire des ravages pendant longtemps encore sans prise de conscience de la population, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas. En effet, il règne majoritairement un climat d’indifférence et de résignation parmi les habitants de la région et il est commun parmi les habitants et les autorités locales, d’entendre que la fumée vient en grande partie d’autres régions du cœur de l’Amazonie ou encore des voisins boliviens !

La seule issue envisagée est la pluie salvatrice accompagnée des vents qui permettront le retour du ciel bleu sur l’Amazonie « poumon du monde » qui paradoxalement est actuellement la région avec l’air le plus pollué du monde.