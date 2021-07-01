Une assemblée générale plus que réussie !

octobre 2025

L’assemblée générale de Lettre d’Amazonie s’est tenue le 26 septembre 2025 en présence de dom Benedito Araujo, évêque du diocèse de Guajará-Mirim.
Un temps riche de partages, de réflexions, dans une ambiance fraternelle ponctué de photos sélectionnées avec soin par dom Benedito, commentées par lui, illustrant de façon concrète son travail de pasteur dans les différentes communautés et présentant les œuvres réalisées grâce au soutien financier de Lettre d’Amazonie.

Les dernières nouvelles

Maguy Domergue, fondatrice de l’école Beija Flor, nous a quittés

juin 2025

Les plus anciens lecteurs de Lettre d’Amazonie, certains coopérants, peuvent se souvenir de Maguy Domergue. Elle fut la fondatrice du Jardin Beija Flor à Costa Marques en 1978, qui continue d’exister jusqu’à ce jour. Maxime Domergue, son mari, y avait créé un centre...

Une bien triste nouvelle

janvier 2025

Le père Claudinei de Lira (au centre de la photo), vicaire de la cathédrale de Guajará-Mirim, s’en est allé le 25 janvier 2025, après une longue hospitalisation. Il avait 38 ans. Son engagement missionnaire, son dévouement auprès des plus pauvres, sa joie de vivre,...

Feliz Natal ! Feliz ano novo

décembre 2024

Par les enfants du Despertar et avec tout le diocèse de Guajará-Mirim, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.« Que nous puissions vivre ce temps de Noël avec un cœur rempli d’amour et de gratitude ». Mady Huntzinger

« Pandémie » d’incendies et nuage de fumée toxique

septembre 2024

La situation est devenue dramatique au Rondônia où les feux ne sont toujours pas éteints et, où un épais nuage toxique de fumée s’est abattu sur la région. L’air est devenu irrespirable. Le gouverneur encourage l’usage de masques et recommande de rester confiné le...

Le Rondônia brûle !

juillet 2024

La saison sèche qui allait de juin à septembre se prolonge désormais de mai à octobre-novembre et se caractérise en Amazonie par des brûlis chaque année plus violents et dévastateurs. Le brûlis est une technique ancestrale utilisée par les agriculteurs et indiens...

Une assemblée générale réussie

juillet 2024

Le 20 juin 2024, s’est tenu à la maison Saint Sulpice l’assemblée générale de Lettre d’Amazonie présidée par l’abbé Christian Dutreuilh, son président, et en la présence de dom Benedito Araujo, évêque du diocèse pour lequel travaille notre association. Un temps...

