Une assemblée générale plus que réussie !

L’assemblée générale de Lettre d’Amazonie s’est tenue le 26 septembre 2025 en présence de dom Benedito Araujo, évêque du diocèse de Guajará-Mirim.

Un temps riche de partages, de réflexions, dans une ambiance fraternelle ponctué de photos sélectionnées avec soin par dom Benedito, commentées par lui, illustrant de façon concrète son travail de pasteur dans les différentes communautés et présentant les œuvres réalisées grâce au soutien financier de Lettre d’Amazonie.