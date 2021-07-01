Une assemblée générale plus que réussie !

L’assemblée générale de Lettre d’Amazonie s’est tenue le 26 septembre 2025 en présence de dom Benedito Araujo, évêque du diocèse de Guajará-Mirim.
Un temps riche de partages, de réflexions, dans une ambiance fraternelle ponctué de photos sélectionnées avec soin par dom Benedito, commentées par lui, illustrant de façon concrète son travail de pasteur dans les différentes communautés et présentant les œuvres réalisées grâce au soutien financier de Lettre d’Amazonie.
Maguy Domergue, fondatrice de l’école Beija Flor, nous a quittés
Les plus anciens lecteurs de Lettre d’Amazonie, certains coopérants, peuvent se souvenir de Maguy Domergue. Elle fut la fondatrice du Jardin Beija Flor à Costa Marques en 1978, qui continue d’exister jusqu’à ce jour. Maxime Domergue, son mari, y avait créé un centre...