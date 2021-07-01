Nommé vers d’autres horizons !

Après avoir succédé au père Gérard Verdier en 2011, dom Benedito Araujo a été nommé évêque de Campo Maior, dans l’état de Piaui (nord-est du Brésil).
La communication a été publiée le 7 novembre 2025 par la nonciature apostolique du Brésil.
Une assemblée générale plus que réussie !
L’assemblée générale de Lettre d’Amazonie s’est tenue le 26 septembre 2025 en présence de dom Benedito Araujo, évêque du diocèse de Guajará-Mirim.Un temps riche de partages, de réflexions, dans une ambiance fraternelle ponctué de photos sélectionnées avec soin par dom...