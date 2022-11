Dans le cadre de la campagne de prévention internationale contre le cancer du sein, le Despertar a convié mères et amies des enfants et de leur entourage, pour une conférence de sensibilisation, et un moment de loisirs autour d’un thé (cha) « d’octobre rose » . Il fut servi avec des petits gâteaux, moyennant une participation symbolique en faveur de la manutention du Centre. Franc succès !