Pour son 41e retour au diocèse, Mady Huntzinger livre ici quelques extraits de son journal de bord.

Peu avant Porto Velho, l’avion commence une descente progressive vers l’aéroport. Il y a encore quelques années, c’était un vrai bonheur que de voir les bouquets de manguiers, de palmiers, d’ipés en fleurs, apparaître entre les nuages. À présent plus que de vastes étendues de terres défrichées.

La route menant de Porto Velho à Guajará s’étire entre d’immenses champs de soja et des enclos ponctués de gigantesques pylônes électriques entre lesquels paissent de nombreux bovins. La forêt n’est plus qu’à l’horizon ou a totalement disparu.



La coupe du monde de foot

Elle est toujours un évènement vital au Brésil. La vie s’arrête avant le début du match. Les rues se vident, les magasins ferment. Elle ne reprend qu’ensuite…

Une tisane « anti virale »

Le covid est encore bien présent dans tous les esprits et une tisane est utilisée à titre préventif dès le premier symptôme grippal.

Dans de l’eau frémissante, laisser infuser de l’écorce de citron, des bâtons de cannelle, de l’ail, du laurier et du gingembre râpé… Filtrer, ajouter une pincée de safran et du miel.

De nombreuses confirmations

Elles n’ont cessé d’avoir lieu autour de dom Benedito, préparées avec ferveur par des jeunes et des adolescents encadrés par des équipes de catéchistes motivés. Elles donnent ensuite l’occasion de retrouvailles et de repas partagés par des familles venues souvent de loin, après avoir tiré le lait des vaches très tôt le matin.

Noël avant l’heure au Despertar

Selon la tradition, le Despertar présente avant la fin de l’année scolaire, un joli spectacle auquel participent tous les enfants et adolescents du Centre.

Intitulé « cantate de Noël », il a fait revivre, cette année, la Nativité dans une belle chorégraphie, accompagnée de chants, où moutons, anges, bergers et rois mages ont évolué autour de Marie, de Joseph et d’un vrai bébé de quelques mois… Un enchantement.