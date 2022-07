Des indiens manifestent

Du 08 au 15 juin 2022, les indiens de la région de Guajará-Mirim et Nova-Mamoré (54 villages, 24 ethnies) se sont réunis à Guajará-Mirim pour manifester à l’administration brésilienne leur mécontentement face à la gestion de leurs problèmes et exiger le remplacement du responsable local de la Funai (organisme brésilien de protection des Indiens et de leurs territoires). Ils reprochent au responsable actuel son inaction face aux revendications et besoins de la communauté indienne, ainsi que son incapacité à protéger leurs territoires des envahisseurs. Ils ont été près de 200 à occuper les locaux de la Funai 24 heures sur 24 et à manifester.