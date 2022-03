L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

J’y suis enfin allée, au diocèse, oui ! Et j’en ai ramené des nouvelles à partager avec vous. Nouvelles qui seront réparties dans les quatre revues de l’année.

La Lettre qui ouvre celle de 2022 vous offre :

– les vœux de dom Benedito ;

– l’histoire poignante de Dona Isabel ;

– la mise au point sur la pandémie à Guajará et ses répercussions dans le quotidien des habitants ;

– le compte rendu d’un retour tant attendu après deux années d’absence ;

– le courrier des lecteurs, toujours si riche.

Bonne lecture à vous et que le printemps qui pointe le bout de son nez, nous conduise, avec courage, vers la Résurrection.