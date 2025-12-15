Conditions générales d’utilisation

Représentant légal

Christian Dutreuilh, Président

Hébergeur

Le site lettre-amazonie.org est hébergé par OVH. Les données de l’application sont hébergées sur le site OVH, route de la Ferme Masson, 59820 Gravelines. Pour plus d’informations, se référer à www.ovhcloud.com/fr/web-hosting

Données à caractère personnel

Lettre d’Amazonie pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques sont explicitées dans la Charte relative à la protection des données à caractère personnel, accessible depuis la page d’accueil du Site et dont l’utilisateur est expressément invité à prendre connaissance.

Lettre d’Amazonie déclare notamment respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des données collectées et traitées. Elle s’engage à ce titre à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et notamment au Règlement européen sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.

Lettre d’Amazonie n’est en aucun cas responsable de tout traitement de données à caractère personnel réalisé par un Organisme au titre des activités et des opérations réalisées par l’intermédiation du Service, et auxquelles Lettre d’Amazonie est strictement étrangère. Il appartient à tout Organisme, de respecter le cas échéant toutes les obligations règlementaires qui lui incombent à ce titre.