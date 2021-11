L’édito de Mady Huntzinger

Chers Amis,

Devenir « missionnaire d’Espérance » a demandé le pape François lors de la semaine missionnaire mondiale en octobre dernier, nous exhortant à la « mission de compassion ».

Dans cette dernière revue de l’année, vous pourrez lire la compassion de l’archevêque de Manaus pour son diocèse tellement éprouvé lors de la pandémie et des inondations, celle de dom Benedito au cours de ses visites pastorales.

Vous verrez aussi combien les fidèles du diocèse, à travers la manifestation de leur piété, expriment inlassablement leur espérance, malgré les épreuves, que ce soit lors des grandes célébrations comme lors de la fête de l’Immaculée Conception à la cathédrale de Guajará, ou à l’inauguration d’une petite chapelle perdue dans la forêt.

Par les nouvelles transmises, vous verrez que le diocèse continue à cheminer dans l’écoute de l’autre, attentif à ses souffrances.

Continuons à marcher ensemble avec lui, en faisant « synode » sur la même route, comme le demande le pape François, et puisse la perspective de Noël nous garder dans la Paix et la Confiance.